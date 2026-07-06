Один из главных летних праздников собрал гостей разных возрастов. Фото: Марина Лукина
Накануне, 5 июля, в этнографическом комплексе «Околица» было шумно и весело: томичи устроили праздник «Семейный круг на Ивана Купалу». Она объединила старинные обряды, мастер-классы по плетению венков и созданию этнических украшений. Музыканты исполнили фольклорные композиции, а водно-пенное шоу привело в восторг гостей от мала до велика. «Комсомольская правда — Томск» показывает в фоторепортаже эксклюзивные снимки, сделанные на ярком развлекательном мероприятии.
Объединяющие активности. Фото: Марина Лукина
Петрушка радует гостей. Фото: Марина Лукина
Игра «Ручеек». Фото: Марина Лукина
Радость и восторг. Фото: Марина Лукина
Некоторые томичи надели на праздник русские народные наряды. Фото: Марина Лукина
Летние пейзажи стали похожи на зимние из-за пены. Фото: Марина Лукина
Одна из самых зрелищный частей программы — пенное шоу. Фото: Марина Лукина
Праздник получился по-настоящему красочным. Фото: Марина Лукина
Программа «Семейный круг на Ивана Купалу» погрузила в традиции главного летнего праздника. Фото: Марина Лукина
Сибиряки получили мощный заряд положительных эмоций. Фото: Марина Лукина
На празднике было много пап с детьми. Фото: Марина Лукина
Смешной момент. Фото: Марина Лукина
Пенная феерия. Фото: Марина Лукина
Плетение купальских венков — традиция. Фото: Марина Лукина
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