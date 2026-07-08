Из Томской области за полгода вывезли 57 домашних животных в 18 стран мира

Питомцы отправились с хозяевами от Вьетнама до США Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

С начала 2026 года государственные инспекторы Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора оформили экспортные ветеринарные сертификаты на вывоз 57 домашних животных из Томской области за пределы России. Все питомцы прошли обязательный осмотр и признаны клинически здоровыми. Об этом сегодня, 8 июля, рассказали в профильном ведомстве.

За период с 1 января по 30 июня 2026 года за рубеж выехали 39 собак и 18 кошек. География путешествий томских питомцев оказалась весьма обширной и охватила 18 государств: Азербайджан, Болгарию, Вьетнам, Германию, Грузию, Израиль, Индию, Италию, Китай, Колумбию, Сербию, США, Таиланд, Турцию, Узбекистан, Филиппины, Черногорию и Республику Корея.

Специалисты ведомства тщательно проанализировали сопроводительные документы, включая ветеринарные паспорта и результаты лабораторных исследований. Установлено, что все животные вакцинированы от бешенства и других опасных инфекционных заболеваний, что является обязательным условием для пересечения границы.

Владельцам животных необходимо помнить, что требования стран-импортеров могут меняться, поэтому их актуальность следует уточнять заблаговременно. Если планируется посещение нескольких государств или путешествие транзитом, нужно узнавать ветеринарно-санитарные нормы всех территорий, по которым будет следовать питомец.

Для ускорения процедур на границе владельцы могут заранее внести сведения о животном, маршруте и транспортном средстве в систему eCert. Это существенно сокращает время оформления ветеринарных сертификатов в пунктах пропуска. Оформить документ онлайн можно на официальном сайте Россельхознадзора. Получить консультации специалистов Сибирского межрегионального управления можно по телефонам: в Томске — 8 (3822) 45-21-86, в Новосибирске — 8 (383) 315-20-87, в Кемерово — 8 (3842) 36-15-86.

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