Долги крупного бизнеса в Томской области превысили 11,5 млрд рублей

Хуже всего ситуация с неплатежами обстоит в энергетическом секторе и сфере добычи полезных ископаемых Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП

Крупные и средние предприятия Томской области накопили рекордный объем просрочек по платежам. По данным Томскстата, за 12 месяцев сумма «плохих долгов» увеличилась более чем на 2 млрд рублей, что свидетельствует о нарастающем давлении на корпоративный сектор региона. Статистику опубликовали сегодня, 7 июля.

Согласно докладу статистического ведомства о социально-экономическом положении области, к концу апреля 2026 года общая просроченная кредиторская задолженность организаций, без учета субъектов малого предпринимательства, достигла 11,55 млрд рублей. Для сравнения, годом ранее, на аналогичный период 2025 года, этот показатель находился на отметке 9,53 млрд рублей. Таким образом, годовой прирост в денежном выражении превысил 21%.

Одновременно увеличилась и доля просрочки в общем объеме накопленных долгов. Если в апреле 2025 года она равнялась 3%, то в 2026 году поднялась до 3,2%. Специалисты фиксируют устойчивый тренд на повышение: в конце апреля 2024 года доля составляла лишь 1,3%, а к марту 2025 года доросла до 2,3%.

В обрабатывающих производствах ситуация остается напряженной, но обходится без резких скачков: объем просрочки вырос с 6,58 до 6,84 млрд рублей. Значительно хуже обстоят дела в сфере добычи полезных ископаемых, где просроченные обязательства подскочили с 2,35 до 3,26 млрд рублей.

Наибольшая негативная динамика зафиксирована в энергетическом секторе, обеспечивающем регион электрической энергией и газом. В этой сфере сумма долгов, не погашенных вовремя, взлетела практически в 3 раза, увеличившись со 179,5 до 535,6 млн рублей. Рост неплатежей показали и коммунальные предприятия, отвечающие за водоснабжение и утилизацию отходов, где объем просрочки увеличился с 93,8 до 150,8 млн рублей. Эксперты отмечают, что накопление кассовых разрывов и просроченной задолженности может привести к замедлению инвестиционных программ и повышению тарифной нагрузки на конечных потребителей.

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