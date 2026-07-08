Выбор квартир для аренды в Томске вырос на 38%

Доля интереса к объявлениям от собственников в регионе достигла 67% Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В мае 2026 года объем предложения квартир для долгосрочной аренды в Томске вырос на 38% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Одновременно с расширением выбора средняя арендная ставка в городе снизилась на 3% и составила 29 тыс. рублей, что делает рынок более доступным для нанимателей. Рь этом говорят исследования популярного портала недвижимости.

Наибольший рост предложения зафиксирован в сегменте студий, количество которых увеличилось на 47%. Выбор двухкомнатных квартир вырос на 39%, однокомнатных — на 37%, трехкомнатных — на 19%. При этом общероссийский тренд также показывает положительную динамику: в целом по стране предложение выросло на 27%, а спрос месяц к месяцу увеличился на 2%.

Изменилась и структура предпочтений арендаторов. Интерес к трехкомнатным квартирам за месяц вырос на 5%, к объектам с 4 комнатами и более — на 3%, к студиям и однокомнатным лотам — на 2%, к двухкомнатным — на 1%. Более половины всех откликов в стране пришлись на объявления от собственников, доля которых достигла 55%. В Томской области этот показатель оказался выше среднероссийского и составил 67%. Лидерами по интересу к прямой аренде стали Забайкальский край (98%), Оренбургская область (97%) и Бурятия (92%).

Средняя арендная ставка по России по итогам мая 2026 года составила 30,8 тыс. рублей, что на 3% ниже показателя прошлого года. Самым доступным жильем среди крупных городов оказались Пенза (19,3 тыс. рублей), Липецк (21,5 тыс. рублей) и Ульяновск (22,2 тыс. рублей). В Москве средняя ставка достигла 73,7 тыс. рублей, в Санкт-Петербурге — 40,3 тыс. рублей. Томск с показателем в 29 тыс. рублей удерживает позиции одного из наиболее комфортных для аренды региональных центров, где рост предложения опережает инфляционные процессы и способствует стабилизации цен.

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