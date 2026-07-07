Объемы ввода жилья в Томской области упали на 10,4% по итогам 5 месяцев

В мае регион сдал 13,7 тысяч кв. м, что на 12,6% меньше показателей прошлого года Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Строительная отрасль Томской области демонстрирует отрицательную динамику. По итогам 5 месяцев 2026 года в регионе зафиксировано снижение объемов ввода жилья и общего объема выполненных строительных работ, хотя еще в начале года статистика показывала уверенный рост. Цифры привели в Союзе строителей Томской области.

Согласно опубликованным данным, в мае на территории Томской области было введено в строй 13,7 тыс. кв. м жилья. Это на 12,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В сегменте индивидуального жилищного строительства (ИЖС) показатель также сократился на 2,5%, составив 8,74 тыс. кв. м.

В целом за период январь-май объем ввода жилья снизился на 10,4%, достигнув отметки в 101,9 тыс. кв. м. Из этого объема 66,6 тыс. кв. м пришлись на ИЖС, что на 6,2% уступает прошлогодним значениям.

Стоит отметить, что год для томских строителей начинался с позитивных цифр: по итогам 1 квартала речь шла о приросте в размере 11%.

Снижение активности наблюдается и в общем строительном секторе. Объем строительных работ, выполненных в Томской области за 5 месяцев, оценивается в 24,5 млрд рублей. В сопоставимых ценах это на 13,7% меньше, чем за аналогичный период 2025 года. Только в мае показатель снизился на 15,4% в годовом выражении, составив 4,46 млрд рублей.

Эксперты рынка недвижимости связывают охлаждение строительной активности с макроэкономическими факторами: высокой ключевой ставкой и ужесточением условий по ипотечным кредитам. Это напрямую ударило по спросу как на многоквартирные новостройки от девелоперов, так и на сегмент ИЖС, который в предыдущие годы выступал главным драйвером роста объемов вводимого жилья в регионе.

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