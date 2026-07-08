Томская область вошла в тройку лидеров по заболеваемости корью в России

Вакцинация от кори в поликлинике Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Томская область заняла 3 место в рейтинге российских регионов с самыми высокими показателями заболеваемости корью по итогам 2025 года. Данные государственного доклада Роспотребнадзора, которые изучил ТАСС, ставят регион в один ряд с Республикой Дагестан и Москвой, несмотря на общее снижение эпидемиологической напряженности в стране.

Согласно официальной статистике, в 2025 году по всей России было зарегистрировано более 6 тыс. случаев кори. Этот показатель оказался в 2,1 раза выше среднемноголетнего уровня, однако стал первым годом спада после рекордного пика. В 2024 году в стране зафиксировали более 22,4 тыс. заболевших, что стало максимальным значением за последние годы.

В новом докладе Роспотребнадзора четко обозначена география распространения инфекции. Самые высокие показатели заболеваемости в 2025 году были зафиксированы именно в Дагестане, Москве и Томской области. Эксперты связывают сохранение высоких цифр в этих регионах с особенностями миграционных потоков, плотностью населения и уровнем коллективного иммунитета среди отдельных групп граждан.

Корь остается одним из самых контагиозных инфекционных заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем. Единственным надежным способом защиты от вируса является вакцинация. Врачи напоминают, что иммунитет после прививки сохраняется десятилетиями, но у взрослых, не получивших ревакцинацию или переболевших в легкой форме в детстве, защита может ослабевать.

Медики призывают томичей проверить свой прививочный статус и при необходимости пройти бесплатную вакцинацию в поликлиниках по месту жительства. Особое внимание следует уделить детям и взрослым из групп риска, планирующим поездки в регионы с неблагополучной эпидемиологической обстановкой. Своевременная иммунизация позволяет не только защитить себя, но и предотвратить формирование новых очагов инфекции в регионе.

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