В Томской области первый пик активности клещей пошел на спад из-за жары

Сданные на анализ паразиты позволяют врачам оперативно назначить профилактическое лечение Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

Первый пик активности клещей в Томской области пройден: установившаяся в регионе жара заставила паукообразных снизить свою активность, поскольку они предпочитают более влажную и прохладную погоду. Тем не менее, эпидемиологическая обстановка остается напряженной — только за последнюю неделю в медицинские учреждения с укусами обратились 866 жителей региона. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

По данным медиков, с 24 июня по 1 июля от присасывания клещей пострадали 866 томичей, в том числе 121 ребенок. Основная нагрузка пришлась на Томск и Томский район, где зафиксировано 663 случая. Заметное число обращений было также зарегистрировано в Колпашевском районе (29 случаев), а также в Асиновском, Первомайском районах и городском округе Стрежевой (по 26 случаев в каждом).

Анализ мест присасывания показал, что наиболее интенсивные атаки происходят на территориях, граничащих с естественными лесными массивами, куда паразитов активно заносят птицы и грызуны. В областном центре и пригороде в зону особого риска вошли села Богашево и Тимирязевское, деревня Лоскутово, микрорайон Аникино, поселок Заварзино, Академгородок и 41-й километр Томского района.

Несмотря на временный спад, угроза сохраняется. Всего с начала эпидемиологического сезона за медицинской помощью из-за укусов клещей обратились 13 516 человек (2 611 детей). Примечательно, что 3 250 пострадавших (включая 754 ребенка) имели прививку от клещевого энцефалита.

Вакцинация в поликлиниках региона продолжается и остается самым надежным способом защиты от опасной инфекции. В текущем сезоне прививками уже охвачено более 56 тысяч жителей области, включая 18,5 тысячи детей.

Специалисты напоминают, что второй пик активности, характерный для луговых клещей, начнется в конце августа. До этого времени жителям настоятельно рекомендуют соблюдать меры предосторожности на природе: носить светлую одежду, использовать репелленты, проводить само- и взаимоосмотры каждые 10 минут и избегать стоянок в высокой траве и сухостое.

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