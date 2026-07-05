«Осторожно, витамины!»: Томичей предупредили об опасностях на летних рынках

Продажа подгнивших плодов категорически запрещена Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

С наступлением июля на томских рынках, ярмарках выходного дня и в супермаркетах начался пик продаж сезонной плодоовощной продукции. Чтобы употребление свежих витаминов не обернулось кишечными инфекциями, специалисты Роспотребнадзора напомнили жителям региона базовые правила выбора и хранения летних даров природы.

Главная рекомендация эпидемиологов — приобретать овощи, фрукты и ягоды исключительно в установленных и оборудованных местах торговли. Томичам настоятельно советуют игнорировать стихийные развалы у дорог и автобусных остановок, где продукция впитывает тяжелые металлы и выхлопные газы, а условия хранения полностью отсутствуют.

При покупке на рынках специалисты рекомендуют обращать внимание на несколько ключевых факторов:

Легальность и гигиена: Покупатель имеет полное право запросить у продавца документы, подтверждающие качество и безопасность партии. Также стоит оценить чистоту самого торгового места, окружающей территории и соблюдение продавцом правил личной гигиены.

Внешний вид и аромат: Окрас плодов должен быть естественным, свойственным данному виду. На кожуре не допускаются признаки порчи, гниения, плесени и механические повреждения.

Запах: Спелые и качественные фрукты и ягоды всегда отличает выраженный, приятный природный аромат.

В ведомстве подчеркивают, что продажа загнивших, испорченных или поврежденных овощей и фруктов законодательно запрещена, даже если продавец предлагает на них большую скидку.

Не меньшее значение имеет и правильная обработка продуктов уже дома. Перед употреблением все плоды необходимо тщательно промывать под проточной водой, а для мытья рук перед едой, после возвращения с улицы и контакта с животными нужно использовать мыло.

Особое внимание томичам следует уделять условиям хранения. Ягоды и зелень требуют нахождения в холодильнике, в то время как некоторые овощи (например, томаты или картофель) лучше сохраняют свои свойства при комнатной температуре в темном месте. Соблюдение этих простых правил позволит томским семьям наслаждаться свежими местными и привозными продуктами без риска для здоровья на протяжении всего летнего сезона.

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