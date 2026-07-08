Изнуряющей жары, как и проливных дождей жители региона в четверг могут не опасаться Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Синоптики томского ЦГМС уточнили прогноз погоды на четверг, 9 июля. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Дождей не будет как в Томске, так в районах области. Ветер ожидается северо-восточный с порывами до 12 метров в секунду.

Температура воздуха в области ночью составит +6...+11°С, днем ожидается +19…+24 градусов. На некоторых территориях воздух прогреется до +29°C.

В областном центре температура воздуха ночью составит от +11 до +13 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до +21…+23°C.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Скоропостижно скончался глава Зоркальцевского сельского поселения Виктор Лобыня

Томские семьи направили более 900 миллионов рублей на улучшение жилищных условий

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru