Томские семьи направили более 900 миллионов рублей на улучшение жилищных условий

Сертификат на маткапитал оформляется проактивно Фото: Анастасия Осипова. Перейти в Фотобанк КП

Более 3 400 семей Томской области с начала 2026 года распорядились полученным материнским капиталом. В СФР по Томской области к 8 июля, Дню семьи, любви и верности, подготовили данные о том, как именно распорядились средствами маткапитала томские семьи с детьми.

Большая часть средств — свыше 938,2 миллионов рублей — была направлена на улучшение жилищных условий. На ежемесячные выплаты на детей до трех лет семьи использовали более 116,7 миллионов рублей, еще 43,8 миллиона рублей ушло на образование детей.

С февраля 2026 года размер материнского капитала составляет:

728 922 рубля — на первого ребенка, рожденного или усыновленного с 2020 года.

963 243 рубля — при рождении или усыновлении второго ребенка с 2020 года, если семья ранее не имела права на материнский капитал.

234 321 рубль — на второго ребенка с 2020 года, если материнский капитал уже был получен на первого.

Сертификат на маткапитал оформляется проактивно. После регистрации факта рождения ребенка в ЗАГСе сведения поступают в отделение СФР по Томской области, затем электронный сертификат направляется в личный кабинет мамы на портале «Госуслуги».

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