Скоропостижно скончался глава Зоркальцевского сельского поселения Виктор Лобыня

Администрация Зоркальцевского сельского поселения 8 июля сообщила трагическую новость. Во вторник, 7 июля, на 67-м году жизни скоропостижно скончался глава поселения Виктор Николаевич Лобыня.
«Ушел из жизни тот, кто на протяжении более двух десятилетий был душой и сердцем Зоркальцевского поселения, посвятив себя без остатка служению его жителям и развитию родной земли», — сообщили в администрации.
Виктор Лобыня родился в 1960 году в поселке Могочино Молчановского района. В течение разных лет жизни работал инженером в жилищно-коммунальном хозяйстве Октябрьского района Томска, трудился в небольших кооперативах. Двенадцать лет, начиная с 1993 года, занимал должность директора совхоза в Зоркальцево. Затем был управляющим Зоркальцевским округом, в 2006 году занял пост Главы Зоркальцевского сельского поселения.
В администрации поселения напомнили, что именно Виктор Лобыня развивал и поддерживал брендовые мероприятия, в числе которых известный по всей России «Праздник Топора».
Журналистам Виктор Николаевич говорил, что ему нравится работать с людьми. «С ними обо всем можно договориться, все объяснить. Только надо быть открытым и честным по отношению к людям, и тогда они пойдут тебе навстречу», — был уверен глава поселения.
Прощание с Виктором Николаевичем состоится 10 июля. Похоронят главу поселения в селе Зоркальцево.
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