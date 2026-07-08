За сутки в Томской области ликвидировано 2 лесных пожара

Самая частая причина пожаров в томских лесах — это грозы Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Томской области за сутки потушены 2 лесных пожара, оба — на территории Верхнекетского лесничества, сообщили в департаменте лесного хозяйства. По информации на утро среды, 8 июля, в регионе действуют 17 лесных пожаров. Очаги возгорания зафиксированы в Верхнекетском, Колпашевском, Первомайском и Улу-Юльском лесничествах.

Класс пожарной опасности в лесах по условиям погоды — 3,2 (это средняя опасность).

Всего с начала года в регионе ликвидировано 249 лесных пожаров. Чаще всего, лес горит в Томской области из-за гроз.

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