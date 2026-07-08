Томский суд приговорил женщину к принудительным работам за долг по алиментам

Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП
В Бакчарском районе местная жительница приговорена к принудительным работам за неуплату алиментов на содержание ребенка.
В прокуратуре Томской области уточнили, что 48-летняя сельчанка в 2019 году была лишена родительских прав. Тогда же суда обязал ее выплачивать деньги на содержание ребенка. Женщина накопила около миллиона рублей задолженности по алиментам, привлекалась к ответственности за их неуплату, но продолжала уклоняться от выплат.
На этот раз суд приговорил даму к 6 месяцам принудительных работ с удержанием части заработка в доход государства.
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