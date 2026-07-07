Томск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
+29°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество7 июля 2026 9:10

В Томской области 8 и 9 июля выпускники смогут пересдать ЕГЭ

Предыдущий результат экзамена будет аннулирован
Елена Белоусова
Самый популярный предмет на пересдачу в Томской области — это информатика

Самый популярный предмет на пересдачу в Томской области — это информатика

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Дни пересдачи ЕГЭ для выпускников текущего года пройдут в Томской области на этой неделе. Пересдать экзамен можно, если выпускнику не удалось набрать минимальное количество баллов. Кроме того, на пересдачу можно записаться, если выпускника не устраивает полученный ранее результат. В этом случае предыдущий результат экзамена будет аннулирован, засчитают лишь набранные в результате пересдачи баллы, даже если они окажутся еще ниже предыдущего.

По информации областных властей, заявлений на пересдачу ЕГЭ в Томской области подано более 1200. Для приема экзаменов в регионе будет организовано 25 пунктов. Самыми популярными предметами на пересдачу в Томской области стали информатика, обществознание, математика профильного уровня.

Пересдать летом можно только один предмет.

На сентябрь назначен дополнительный период сдачи ЕГЭ, когда экзамены могут сдать выпускники, не допущенные к экзаменам в основной период; получившие неудовлетворительную оценку более чем по одному обязательному предмету; а также те, чьи результаты были аннулированы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В томском селе юная девушка за рулем питбайка попала в ДТП

Должница в Северске выпрыгнула из окна, убегая от приставов

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru