В томском селе юная девушка за рулем питбайка попала в ДТП

ДТП с участием подростка случилось поздно вечером в воскресенье, 5 июля, в селе Хмелевка Кожевниковского района. По информации регионального УМВД, 16-летняя девушка за рулем питбайка потеряла контроль над движением, мопед опрокинулся. Девочка ранена, ее отправили в больницу.
В полиции выяснили, что водительского удостоверения соответствующей категории у девушки не было. Мотошлем перед поездкой она не надела, а сам питбайк взяла у знакомого.
Сейчас мопед помещен на спецстоянку.
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