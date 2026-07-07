В томском селе юная девушка за рулем питбайка попала в ДТП

У девочки за рулем не было прав и мотошлема. Фото: УМВД России по Томской области

ДТП с участием подростка случилось поздно вечером в воскресенье, 5 июля, в селе Хмелевка Кожевниковского района. По информации регионального УМВД, 16-летняя девушка за рулем питбайка потеряла контроль над движением, мопед опрокинулся. Девочка ранена, ее отправили в больницу.

В полиции выяснили, что водительского удостоверения соответствующей категории у девушки не было. Мотошлем перед поездкой она не надела, а сам питбайк взяла у знакомого.

Сейчас мопед помещен на спецстоянку.

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