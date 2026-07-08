Символом праздника является ромашка Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна. Перейти в Фотобанк КП

В Томске в среду, 8 июля, день семьи, любви и верности отметят большой праздничной программой. По информации томской епархии, в 18.00 в сквере у Богоявленского собора состоится молебен святым Петру и Февронии Муромским с участием молодоженов, которые в этот день вступят в семейный союз.

В 18.30 от Богоявленского собора по набережной Томи до здания БКЗ пройдет Всероссийский парад семьи. В шествии примут участие прихожане томских храмов, семьи с детьми.

В 19.00 в БКЗ начнется праздничный концерт, где будут чествовать супружеские пары, прожившие в браке более 25 лет, а также многодетные семьи.

Вход на все мероприятия свободный, возрастное ограничение 0+.

День семьи, любви и верности в России отмечают 8 июля. Именно в этот день православная церковь чтит память святых Петра и Февронии, которые издревле считались на Руси покровителями семьи и брака.

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