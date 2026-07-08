Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП
Синоптики томского ЦГМС уточнили прогноз погоды на среду, 8 июля. В Томске и области ожидается переменная облачность без осадков.
Ветер северо-восточный с порывами до 12 метров в секунду.
Температура воздуха в области днем составит +19…+24°C, местами воздух прогреется до +29 градусов.
В Томске в течение дня столбики термометров поднимутся до +24…+26 градусов.
В четверг и пятницу, 9 и 10 июля, в регионе будет прохладнее.
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