Суд обязал установить охранные зоны для 5 памятников природы в Томской области

Прокуратура добилась создания охранных зон через суд, чтобы предотвратить незаконную застройку Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Томская межрайонная природоохранная прокуратура через суд добилась установления охранных зон для 5 особо охраняемых природных территорий регионального значения. Надзорное ведомство выявило, что отсутствие четких границ создает прямую угрозу экологической целостности уникальных объектов. Об этом сегодня, 7 июля, рассказали в самом надзорном ведомстве.

В ходе проверки исполнения законодательства прокуроры установили, что в регионе созданы несколько уникальных объектов, однако их границы до сих пор не определены, а охранные зоны не сформированы. В перечень территорий, в отношении которых были выявлены нарушения, вошли 5 памятников природы: «Брасовский припоселковый кедровник», «Волков бугор» в низовье реки Васюгана, «Озеро Федоткин Тол» у поселка Осколково, «Обнажение Вертикос», а также участок Бакчарского водораздельного болота в междуречье Иксы и Бакчара в 7 км от деревни Полынянка.

Как отметили в прокуратуре, подобное бездействие создает угрозу экологической целостности этих зон и может привести к незаконной застройке, вырубке лесов и другим негативным последствиям. В связи с этим природоохранная прокуратура обратилась в суд с требованием обязать ответственные структуры установить охранные зоны. Кировский районный суд Томска полностью удовлетворил требования прокурора.

Фактическое исполнение судебных решений поставлено в надзорном ведомстве на жесткий контроль. Создание охранных зон и четкое определение границ на местности являются обязательными требованиями законодательства для всех особо охраняемых природных территорий. Это вводит особый правовой режим, который запрещает или ограничивает любую хозяйственную деятельность, способную нанести ущерб уникальным экосистемам. Своевременное оформление документов позволяет защитить редкие виды флоры и фауны, а также сохранить природные ландшафты Томской области от антропогенного воздействия.

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