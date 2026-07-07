В Томске в 2026 году ликвидируют 13 несанкционированных свалок

К рекультивации 2 крупнейших объектов на 1-м Вилюйском проезде и улице Мостовой приступят в 2027 году Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В 2026 году в Томске будет ликвидировано 13 несанкционированных свалок. На проведение работ по вывозу мусора с городских территорий направлено 17 миллионов рублей, сообщили на профильном совещании, посвященном обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

Значительные средства также заложены на подготовку к рекультивации 2 крупнейших мусорных объектов города. На разработку проектно-сметной документации выделено 30 млн рублей. Речь идет о свалке в 1-м Вилюйском проезде площадью почти 2 гектара, где в основном скопились отходы бетона и смешанный мусор, а также о известном многим томичам полигоне на улице Мостовой, занимающем территорию в 5,5 гектара.

Документацию для обоих объектов планируется разработать до конца текущего года и пройти Госэкспертизу. После этого непосредственно к ликвидации свалок приступят в 2027 году. По предварительным оценкам, только на вывоз и рекультивацию мусора на 1-м Вилюйском проезде потребуется около 100 млн рублей.

Ликвидация несанкционированных свалок остается одной из приоритетных экологических задач для Томской области. В 2025 году в регионе были устранены почти 300 подобных объектов, на что было направлено 85,5 млн рублей. Ранее сообщалось, что в 2026 году в 11 районах области планируется ликвидировать около 50 свалок, на эти мероприятия в бюджете предусмотрено 80,9 млн рублей.

Системная работа по расчистке территорий от накопленного мусора позволяет не только улучшить экологическую обстановку, но и предотвратить загрязнение почв и грунтовых вод. Своевременная рекультивация крупнейших полигонов, расположенных в черте города, станет важным шагом к формированию современной и безопасной системы обращения с отходами в регионе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Долги крупного бизнеса в Томской области превысили 11,5 млрд рублей

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru