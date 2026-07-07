Волонтер занимается гуманитаркой с июля 2022 года. Фото предоставила Татьяна Иванова

Томичка Татьяна Иванова уже точно и не вспомнит, сколько раз — 13 или 14 — была в опасных для жизни волонтерских поездках. С июля-2022 девушка занимается сбором помощи для военных, в последние два с половиной года координирует гуманитарную миссию регионального отделения «Народного фронта». Сопровождает грузы, передает посылки и каждый раз старается заглянуть к бойцам в гости — посмотреть, как они живут, чего не хватает. Так в объектив сибирячки попал блиндаж на Херсонском направлении. «КП-Томск» делится кадрами видеоэкскурсии по подземному укрытию, которую для Татьяны и остальных земляков провел разведчик-томич с позывным Цыган.

«В зависимости от региона, блиндажи бывают разные. Где-то почва позволяет ребятам закапываться глубоко, а где-то с этим уже посложнее. В некоторых локациях — вообще просто камни. Рыть там крайне тяжело, поэтому укрытия получаются неглубокие, сильно нагреваются на солнце. Внутри тяжело дышать, особенно с непривычки — мне было очень душно», — делится Татьяна.

Строить блиндажи в каменистой местности очень сложно. Видео предоставила Татьяна Иванова

В самые первые поездки томичка ездила с фурой одна, без связи и навигатора, но сейчас логистика изменилась. Томские машины с гуманитаркой не заходят за «ленточку» — привезенные вещи перегружают на военные автомобили в Ростовской области.

Только в июне-2026 в рамках гуммиссии на СВО ушло 10 фур с грузом общим весом 200 тонн. Фото предоставила Татьяна Иванова

И если раньше, по словам волонтера, она собирала бойцам носки, белье и конфеты, то теперь отрабатывает очень серьезные адресные заявки». Сами масштабы теперь иные: за один только июнь из Томска на Донбасс отправили 200 тонн груза — 10 фур с блиндажами, масксетями, лекарствами, стройматериалами и техникой.

Доставка необходимой бойцам техники. Фото предоставила Татьяна Иванова

Обычно поездки Татьяны длятся от двух до трех недель — продолжительность часто зависит от оперативной обстановки. «Иногда сидишь и ждешь, пока не улетит. Можешь зависнуть в локации на сутки, на двое. Потому что ракетная опасность, там же небо черное. Там, бывало, едешь по трассе, а она горит», — говорит томичка.

Фото из поездки Татьяны Ивановой, предоставила собеседница издания

Девушка признается, что отчасти уже успела привыкнуть к риску. При этом страх за жизнь, конечно же, никуда не исчез. Дома сибирячку каждый раз с нетерпением ждут близкие. «Они все за меня очень переживают. Но никогда не было разговоров, чтобы я не ездила. Мама патриотично настроена», — говорит Татьяна Иванова. И добавляет с улыбкой: «Гордятся, конечно!».

Сейчас посылки военным томичка передает только адресно. Фото предоставила Татьяна Иванова

Еще один кадр из архива Татьяны Ивановой

Справочно:

Только в июне-2026 в рамках гуманитарной миссии «Томск-Донбасс» было доставлено 200 тонн грузов. Всего за первое полугодие реготделение ОНФ отправило для нужд СВО 25 фур общим весом 500 тонн. Параллельно помощь в больших объемах бойцам-землякам регулярно оказывают другие волонтерские, общественные организации: «Красный обоз», «Опора России», «Маскировка для своих-70», «Совет ветеранов Томской области», «Так точно 70».

Фуры разгружают под Ростовом-на-Дону и отвозят гуманитарку за «ленточку». Фото предоставила Татьяна Иванова

Напомним, ранее «Комсомольская правда — Томск» писала, что земляки отправили бойцам СВО внедорожники и материалы для укрытий.

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