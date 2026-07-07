Томск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
+29°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество
Эксклюзив kp.rukp.ru
7 июля 2026 8:30

«В камнях блиндаж не выкопать глубоко»: томский волонтер показала быт бойцов на Херсонском направлениифотовидео

Томичка Татьяна Иванова показала кадры из опасных поездок к участникам СВО
Анна КОВАЛЁВА
Волонтер занимается гуманитаркой с июля 2022 года. Фото предоставила Татьяна Иванова

Волонтер занимается гуманитаркой с июля 2022 года. Фото предоставила Татьяна Иванова

Томичка Татьяна Иванова уже точно и не вспомнит, сколько раз — 13 или 14 — была в опасных для жизни волонтерских поездках. С июля-2022 девушка занимается сбором помощи для военных, в последние два с половиной года координирует гуманитарную миссию регионального отделения «Народного фронта». Сопровождает грузы, передает посылки и каждый раз старается заглянуть к бойцам в гости — посмотреть, как они живут, чего не хватает. Так в объектив сибирячки попал блиндаж на Херсонском направлении. «КП-Томск» делится кадрами видеоэкскурсии по подземному укрытию, которую для Татьяны и остальных земляков провел разведчик-томич с позывным Цыган.

«В зависимости от региона, блиндажи бывают разные. Где-то почва позволяет ребятам закапываться глубоко, а где-то с этим уже посложнее. В некоторых локациях — вообще просто камни. Рыть там крайне тяжело, поэтому укрытия получаются неглубокие, сильно нагреваются на солнце. Внутри тяжело дышать, особенно с непривычки — мне было очень душно», — делится Татьяна.

Строить блиндажи в каменистой местности очень сложно. Видео предоставила Татьяна Иванова

В самые первые поездки томичка ездила с фурой одна, без связи и навигатора, но сейчас логистика изменилась. Томские машины с гуманитаркой не заходят за «ленточку» — привезенные вещи перегружают на военные автомобили в Ростовской области.

Только в июне-2026 в рамках гуммиссии на СВО ушло 10 фур с грузом общим весом 200 тонн. Фото предоставила Татьяна Иванова

Только в июне-2026 в рамках гуммиссии на СВО ушло 10 фур с грузом общим весом 200 тонн. Фото предоставила Татьяна Иванова

И если раньше, по словам волонтера, она собирала бойцам носки, белье и конфеты, то теперь отрабатывает очень серьезные адресные заявки». Сами масштабы теперь иные: за один только июнь из Томска на Донбасс отправили 200 тонн груза — 10 фур с блиндажами, масксетями, лекарствами, стройматериалами и техникой.

Доставка необходимой бойцам техники. Фото предоставила Татьяна Иванова

Доставка необходимой бойцам техники. Фото предоставила Татьяна Иванова

Обычно поездки Татьяны длятся от двух до трех недель — продолжительность часто зависит от оперативной обстановки. «Иногда сидишь и ждешь, пока не улетит. Можешь зависнуть в локации на сутки, на двое. Потому что ракетная опасность, там же небо черное. Там, бывало, едешь по трассе, а она горит», — говорит томичка.

Фото из поездки Татьяны Ивановой, предоставила собеседница издания

Фото из поездки Татьяны Ивановой, предоставила собеседница издания

Девушка признается, что отчасти уже успела привыкнуть к риску. При этом страх за жизнь, конечно же, никуда не исчез. Дома сибирячку каждый раз с нетерпением ждут близкие. «Они все за меня очень переживают. Но никогда не было разговоров, чтобы я не ездила. Мама патриотично настроена», — говорит Татьяна Иванова. И добавляет с улыбкой: «Гордятся, конечно!».

Сейчас посылки военным томичка передает только адресно. Фото предоставила Татьяна Иванова

Сейчас посылки военным томичка передает только адресно. Фото предоставила Татьяна Иванова

Еще один кадр из архива Татьяны Ивановой

Еще один кадр из архива Татьяны Ивановой

Справочно:

Только в июне-2026 в рамках гуманитарной миссии «Томск-Донбасс» было доставлено 200 тонн грузов. Всего за первое полугодие реготделение ОНФ отправило для нужд СВО 25 фур общим весом 500 тонн. Параллельно помощь в больших объемах бойцам-землякам регулярно оказывают другие волонтерские, общественные организации: «Красный обоз», «Опора России», «Маскировка для своих-70», «Совет ветеранов Томской области», «Так точно 70».

Фуры разгружают под Ростовом-на-Дону и отвозят гуманитарку за «ленточку». Фото предоставила Татьяна Иванова

Фуры разгружают под Ростовом-на-Дону и отвозят гуманитарку за «ленточку». Фото предоставила Татьяна Иванова

Напомним, ранее «Комсомольская правда — Томск» писала, что земляки отправили бойцам СВО внедорожники и материалы для укрытий.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом в редакцию:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru