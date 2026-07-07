В Томске по гарантии переложили асфальт на улице Новосибирской

Ремонтные работы планируют закончить в сезон Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

На улице Новосибирской в Томске полностью переложили асфальтовое покрытие по гарантии. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Томской области, подрядная организация была вынуждена вернуться на объект и устранить брак после жесткого вмешательства надзорного ведомства. Об этом рассказали сегодня, 7 июля, в надзорном ведомстве.

Изначально ремонт этой дороги проводился в 2025 году. Однако уже весной новое полотно начало активно разрушаться, что вызвало справедливые нарекания со стороны автомобилистов и местных жителей. Сигнал о некачественно выполненных работах поступил в прокуратуру от активистов Народного фронта.

Проведенная надзорным ведомством проверка полностью подтвердила доводы общественников: асфальт действительно пришел в негодность с грубым нарушением технологий и допустимых сроков эксплуатации. Только после официального прокурорского реагирования компания-исполнитель оперативно мобилизовала технику, сняла бракованный слой и уложила новое покрытие в рамках своих гарантийных обязательств. Параллельно с заменой асфальта на проезжую часть нанесли свежую дорожную разметку.

Гарантия на ремонт дорог является действенным инструментом защиты бюджетных средств и прав граждан. По закону подрядные организации несут финансовую и юридическую ответственность за состояние улично-дорожной сети в течение всего гарантийного срока после сдачи объекта. Если асфальт разрушается раньше времени из-за несоблюдения технологий укладки или использования некачественных материалов, исполнитель обязан переделать работу исключительно за свой счет.

Общественные организации и профильные ведомства продолжают пристально следить за качеством сезонного ремонта в регионе. Томичей призывают фиксировать дефекты на свежеотремонтированных магистралях и направлять жалобы в надзорные органы для принятия мер прокурорского реагирования и привлечения недобросовестных строителей к ответственности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Томске на проспекте Ленина уложили почти 2700 квадратных метров асфальта

Объемы ввода жилья в Томской области упали на 10,4% по итогам 5 месяцев

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru