В Томске на проспекте Ленина уложили почти 2700 квадратных метров асфальта

Также на участке выровняли горловины колодцев Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Подрядные организации, задействованные в ремонте томских улиц, продолжают работать сразу на нескольких объектах городской инфраструктуры. За прошедшие сутки дорожники уложили финишный слой асфальта на главной транспортной артерии города, а также обновили пешеходные зоны и завершили фрезерование в переулках. Подробности рассказали в профильном департаменте сегодня, 7 июля.

Активные работы развернуты на проспекте Ленина. Подрядчик уже обустроил верхний слой асфальтобетона площадью почти 2700 кв. м. Параллельно ведется подготовка прилегающих зон: отфрезеровано более 400 кв. м на съездах и стыках, продолжаются работы с горловинами инженерных колодцев для их выравнивания под новый уровень дороги.

На улице Розы Люксембург дорожники сосредоточились на благоустройстве пешеходной зоны. За сутки здесь уложили 60 кв. м новой тротуарной плитки, установили 40 м бордюров и забетонировали 25 кв. м отмостки.

Параллельно идут работы и на других участках улично-дорожной сети. В Соляном переулке рабочие полностью завершили процесс фрезерования старого покрытия, что является необходимым этапом перед укладкой нового асфальта. Кроме того, ранее в переулке Путевом дорожники успешно завершили укладку нижнего (выравнивающего) слоя асфальтобетона.

Летний период — традиционное время для активного ремонта томских дорог и тротуаров. Комплексный подход, при котором одновременно обновляется и проезжая часть, и пешеходные зоны, и инженерные коммуникации (люки и ливневые стоки), позволяет повысить не только комфорт, но и безопасность участников дорожного движения.

Контроль за качеством работ и соблюдением технологий ведут как специалисты профильных департаментов мэрии, так и общественники. Томичей просят с пониманием относиться к временным ограничениям движения и следовать указаниям временных дорожных знаков и ограждений на участках ремонта.

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