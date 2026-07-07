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НовостиОбщество7 июля 2026 11:09

В Томске на проспекте Ленина уложили почти 2700 квадратных метров асфальта

Дорожные службы продолжают масштабную летнюю кампанию по ремонту улиц
Екатерина Сафонова
Также на участке выровняли горловины колодцев

Также на участке выровняли горловины колодцев

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Подрядные организации, задействованные в ремонте томских улиц, продолжают работать сразу на нескольких объектах городской инфраструктуры. За прошедшие сутки дорожники уложили финишный слой асфальта на главной транспортной артерии города, а также обновили пешеходные зоны и завершили фрезерование в переулках. Подробности рассказали в профильном департаменте сегодня, 7 июля.

Активные работы развернуты на проспекте Ленина. Подрядчик уже обустроил верхний слой асфальтобетона площадью почти 2700 кв. м. Параллельно ведется подготовка прилегающих зон: отфрезеровано более 400 кв. м на съездах и стыках, продолжаются работы с горловинами инженерных колодцев для их выравнивания под новый уровень дороги.

На улице Розы Люксембург дорожники сосредоточились на благоустройстве пешеходной зоны. За сутки здесь уложили 60 кв. м новой тротуарной плитки, установили 40 м бордюров и забетонировали 25 кв. м отмостки.

Параллельно идут работы и на других участках улично-дорожной сети. В Соляном переулке рабочие полностью завершили процесс фрезерования старого покрытия, что является необходимым этапом перед укладкой нового асфальта. Кроме того, ранее в переулке Путевом дорожники успешно завершили укладку нижнего (выравнивающего) слоя асфальтобетона.

Летний период — традиционное время для активного ремонта томских дорог и тротуаров. Комплексный подход, при котором одновременно обновляется и проезжая часть, и пешеходные зоны, и инженерные коммуникации (люки и ливневые стоки), позволяет повысить не только комфорт, но и безопасность участников дорожного движения.

Контроль за качеством работ и соблюдением технологий ведут как специалисты профильных департаментов мэрии, так и общественники. Томичей просят с пониманием относиться к временным ограничениям движения и следовать указаниям временных дорожных знаков и ограждений на участках ремонта.

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