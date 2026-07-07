Должница в Северске выпрыгнула из окна, убегая от приставов

Жительница закрытого города лишена родительских прав в отношении трех своих детей Фото: Ольга ЮШКОВА.

Накопившая крупный долг по алиментам перед родными детьми жительница Северска попыталась обмануть судебных приставов, которые пришли к ней в дом. В УФССП по Томской области 7 июля сообщили, что дама лишена родительских прав в отношении трех своих детей.

Женщина не работает и не считает нужным исполнять решения суда о выплате алиментов. В ведомстве уточнили, что единственным доходом, из которого приставы взыскивали деньги на содержание детей, была заработная плата, периодически получаемая женщиной в местах лишения свободы. Она неоднократно отбывала наказание за неуплату алиментов, но после выхода на свободу мер к погашению долга не предпринимала. Сумма долга составляет почти 3 миллиона рублей.

Сотрудники отделения судебных приставов по Северску в очередной раз начали поиски должницы, чтобы взять у нее объяснение.

Женщину искали, в том числе, в старом многоквартирном доме. Как только приставы зашли в дом, алиментщица выпрыгнула из окна на улицу и таким же путем вернулась назад, когда решила, что опасность миновала. В итоге должницу отыскали в узком проеме между диваном и стеной. Теперь ее ждет судебный процесс по уголовному делу за неуплату алиментов.

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