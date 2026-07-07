Прием заявок на «Земского учителя» завершится в Томской области 13 июля

Победители получат выплату в 1 миллион рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Томской области подходит к завершению 2-я волна приема документов на участие в федеральной программе «Земский учитель». Педагоги и выпускники профильных учебных заведений могут подать заявку до 13 июля, чтобы получить подъемные в размере 1 млн рублей и трудоустроиться в сельские школы или города с населением до 50 тысяч человек. Об этом сообщили в профильном ведомстве.

На 1-ю волну конкурса заявки подали 93 педагога из 18 регионов России. Победителями были признаны 10 учителей, которые приступят к работе в новом учебном году. Всего квота на 2026 год в Томской области составляет 23 человека. К участию в отборе приглашаются в том числе выпускники вузов и колледжей текущего года.

Важным нововведением этого сезона стало расширение географии программы. Впервые заявки принимают школы закрытого административно-территориального образования Северска, что позволит городу точечно решить проблему кадрового дефицита. По условиям программы, победитель получает единовременную компенсацию в размере 1 млн рублей, но обязан отработать в выбранной школе не менее 5 лет.

Программа «Земский учитель» действует в Томской области с 2020 года. За это время в школы региона успешно трудоустроились 69 педагогов. Федеральная инициатива реализуется в рамках национального проекта «Молодежь и дети» по поручению Президента России Владимира Путина.

Подать заявку можно дистанционно через федеральный портал «Земский учитель». Также документы принимают лично или по почте в Томском областном институте повышения квалификации и переподготовки работников образования, который расположен по адресу: 634034, г. Томск, ул. Пирогова, 10, кабинет 345.

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