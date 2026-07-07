Начал распивать прямо в машине: томич потерял иномарку из-за пьяного вождения

Вторая встреча пьяного водителя с инспекторами ДПС закончилась возбуждением уголовного дела Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП». Перейти в Фотобанк КП

В Томске суд вынес приговор в отношении местного жителя за повторное нетрезвое вождение. В прокуратуре Томской области сообщили, что в ноябре 2025 года томич за рулем своей иномарки отправился в магазин за алкоголем. В ведомстве уточнили, что мужчина начал пить водку из бутылки прямо в машине.

Автомобилист под воздействием алкоголя перестал контролировать ситуацию и въехал в сугроб. На место аварии прибыли сотрудники Госавтоинспекции. Въехавший в сугроб водитель отказался проходить медосвидетельствование. Выяснилось, что житель Томска уже привлекался к административной ответственности за нетрезвое вождение. Вторая встреча пьяного водителя с инспекторами ДПС закончилась возбуждением уголовного дела.

Приговор суда — 240 часов обязательных работ с лишением на два года права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Принадлежащий томичу автомобиль «Митсубиси Лансер» конфискован в доход государства.

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