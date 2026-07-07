Начал распивать прямо в машине: томич потерял иномарку из-за пьяного вождения

Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП». Перейти в Фотобанк КП
В Томске суд вынес приговор в отношении местного жителя за повторное нетрезвое вождение. В прокуратуре Томской области сообщили, что в ноябре 2025 года томич за рулем своей иномарки отправился в магазин за алкоголем. В ведомстве уточнили, что мужчина начал пить водку из бутылки прямо в машине.
Автомобилист под воздействием алкоголя перестал контролировать ситуацию и въехал в сугроб. На место аварии прибыли сотрудники Госавтоинспекции. Въехавший в сугроб водитель отказался проходить медосвидетельствование. Выяснилось, что житель Томска уже привлекался к административной ответственности за нетрезвое вождение. Вторая встреча пьяного водителя с инспекторами ДПС закончилась возбуждением уголовного дела.
Приговор суда — 240 часов обязательных работ с лишением на два года права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Принадлежащий томичу автомобиль «Митсубиси Лансер» конфискован в доход государства.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Собаки и кошки из Томской области сопровождали своих хозяев в 18 стран мира
В томский отряд «ЛизаАлерт» в июне поступило 48 заявок на поиск людей
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ
ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru