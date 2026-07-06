Прокуратура Томской области заставила подрядчика вернуться на стройплощадку

На момент проверки на объекте отсутствовали и рабочие, и техника Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Томской области взяла на особый контроль ход реализации национальных проектов в регионе. В городе Кедровом надзорному ведомству пришлось вмешаться в ситуацию с благоустройством общественной территории, где подрядная организация допустила серьезное отставание от утвержденного графика работ. Об этом 6 июля сообщили в прокуратуре Томской области.

Прокурорская проверка проводилась в отношении объекта во 2-м микрорайоне, где ведется благоустройство общественной территории напротив многоквартирных жилых домов № 11–13. Работы выполняются в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

В ходе предыдущего выезда инспекторы зафиксировали подготовительный этап: на площадку были завезены щебень, песок, тротуарная плитка, бордюрные камни и другие строительные материалы. Однако повторный визит прокурорских работников выявил тревожную картину. Строительная организация выбилась из утвержденного графика производства работ, не завершив планировку территории, подготовку основания и установку систем освещения. На момент проверки на стройплощадке полностью отсутствовали как техника, так и рабочие бригады.

В связи с выявленными нарушениями прокуратура Кедрового внесла официальные представления руководителю подрядной организации и индивидуальному предпринимателю, осуществляющему строительный контроль на объекте. Меры надзорного реагирования дали быстрый результат: после прокурорского вмешательства на стройплощадке вновь появились рабочие и техника, работы возобновлены и ведутся в активном режиме.

Ход благоустройства общественного пространства остается в прокуратуре на постоянном контроле. Реализация нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в Томской области находится на личном контроле прокурора региона Сергея Ломакина. Надзорное ведомство регулярно проводит выездные проверки, чтобы исключить риски срыва сроков, некачественного выполнения работ и нецелевого использования бюджетных средств. Муниципалитетам и подрядчикам напоминают о персональной ответственности за своевременное и качественное создание комфортной городской среды для жителей региона.

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