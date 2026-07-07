На Томи заметили черного аиста

Орнитологи называют встречу с черным аистом настоящей удачей для любителей дикой природы Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Жителям Томской области посчастливилось встретить на берегу реки Томь крайне редкого гостя — черного аиста. Факт наблюдения зафиксировали подписчики телеграм-канала «Я из Томска», отметив, что попадание в кадр этой скрытной птицы вблизи города является настоящим везением для любого натуралиста.

Черный аист — одна из самых редких и осторожных птиц России. В отличие от своего более известного белого родственника, которого часто можно увидеть на крышах домов и опорах ЛЭП в европейских странах, черный аист ведет крайне скрытный образ жизни.

Этот вид категорически избегает соседства с человеком, предпочитая селиться в глухих, труднодоступных лесах рядом с удаленными водоемами, болотами и тихими речными заводями. Птица крайне редко попадается на глаза даже опытным орнитологам, поэтому каждая задокументированная встреча становится настоящим событием для научного и природоохранного сообщества.

Черный аист занесен в Красную книгу Российской Федерации и находится под особой охраной государства. Численность этого вида в стране остается невысокой и продолжает вызывать беспокойство у экологов. Главными угрозами для популяции являются вырубка старых лесных массивов, осушение болот, фактор беспокойства со стороны человека и браконьерство.

Размах крыльев черного аиста может достигать 2 метров, а масса взрослой птицы — около 3 кг. Питается он преимущественно рыбой, земноводными, мелкими грызунами и крупными насекомыми, добывая пищу на мелководье.

Появление черного аиста вблизи Томи может свидетельствовать о благоприятной экологической обстановке на отдельных участках реки и наличии достаточной кормовой базы. Экологи призывают томичей, заметивших редкую птицу, не приближаться к ней, не шуметь и ни в коем случае не пытаться подкармливать — любое беспокойство может заставить аиста навсегда покинуть облюбованное место.

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