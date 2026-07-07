У стрежевского браконьера конфисковали лодку и мотор

Мужчина рыбачил на моторной лодке, используя лесковую сеть Фото: Валерий ШАХОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Стрежевом суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 41-летнего местного жителя. Он признан виновным по статье «Незаконная добыча водных биологических ресурсов». В прокуратуре Томской области сообщили, что год назад — в июне 2025 года стрежевчанин в период нереста выловил из Оби 15 экземпляров стерляди. Мужчина рыбачил на моторной лодке, используя лесковую сеть.

В России любительская ловля сетями (в том числе лесковыми) запрещена на большей части территории страны. Использовать такие снасти можно только при наличии специального разрешения Росрыболовства, после маркировки и постановки на учет.

Суд назначил браконьеру 200 часов обязательных работ. Кроме того, в доход государства конфискованы лодка и подвесной мотор.

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