Собаки и кошки из Томской области сопровождали своих хозяев в 18 стран мира

Все питомцы клинически здоровы, вакцинированы от бешенства и других инфекционных заболеваний Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

За первые 6 месяцев 2026 года — с 1 января по 30 июня инспекторы Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора оформили экспортные ветеринарные сертификаты на вывоз 57 домашних животных из Томской области за пределы РФ. В ведомстве уточнили, что 39 собак и 18 кошек сопровождали хозяев в 18 стран мира, среди которых, в том числе, Азербайджан, Израиль, Италия, Колумбия и Южная Корея.

Перед тем, как выдать сертификат, инспекторы осматривают животных, а также изучают сопроводительные документы — ветеринарные паспорта и результаты лабораторных исследований. Все отправившиеся в путешествия питомцы клинически здоровы, вакцинированы от бешенства и других инфекционных заболеваний.

Томичам и жителям районов области нужно иметь в виду, что у каждой страны свои правила к ввозу животных.

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