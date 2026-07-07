Глава СКР Бастрыкин потребовал отчета из-за разрушенного ФАПа в томской деревне

Обращение к главе СКР поступило через социальную сеть «ВКонтакте» Фото: Тимур ХАНОВ.. Перейти в Фотобанк КП

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по обращению жителей деревни Мало-Жирово Томской области. Селяне фактически остались без медицинской помощи после того, как весной огонь повредил местный фельдшерско-акушерский пункт, а власти не приняли мер по его восстановлению. Об этом рассказали во вторник, 7 июля, в региональном СУ СК России.

Обращение к главе СКР поступило через социальную сеть «ВКонтакте». Жители деревни Мало-Жирово Асиновского района сообщили, что в марте текущего года в населенном пункте произошел пожар, в результате которого оказался частично поврежден 1 ФАП. Это было 1-е и единственное медицинское учреждение в деревне.

По словам селян, никаких мер к восстановлению здания до сих пор не принимается. Более того, местные жители сталкиваются с систематическими отказами в организации транспортировки маломобильных граждан в лечебные учреждения для прохождения необходимой реабилитации. Предыдущие обращения в различные региональные и муниципальные инстанции результатов не принесли, что вынудило людей искать защиты на федеральном уровне.

По данному факту в следственном управлении СК России по Томской области организована процессуальная проверка.

Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя регионального СУ СКР Святославу Горячеву лично доложить о ходе и результатах процессуальной проверки, а также о работе по восстановлению прав жителей на медицинскую помощь. Исполнение поручения поставлено на жесткий контроль в центральном аппарате ведомства.

Доступность первичной медико-санитарной помощи в сельской местности находится на особом контроле федеральных властей. Разрушение или закрытие ФАПов в отдаленных населенных пунктах оставляет селян без базовой медицинской поддержки, что является грубым нарушением конституционных прав граждан. Вмешательство центрального аппарата СКР обычно служит мощным стимулом для местных властей и профильных министерств для оперативного решения застарелых инфраструктурных проблем и выделения необходимого финансирования на ремонт социальных объектов.

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