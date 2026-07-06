Прокуратура заставила отремонтировать опасную детскую площадку в селе Зырянское

Все нарушения уже устранены Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Зырянского района Томской области провела проверку соблюдения законодательства в сфере обеспечения безопасности несовершеннолетних при эксплуатации детского игрового оборудования. О результатах проверки в ведомстве сообщили сегодня, 6 июля.

В ходе инспекции были зафиксированы 3 ключевых нарушения. Во-первых, на объекте отсутствовало надлежащее ударопоглощающее покрытие, которое критически важно для снижения рисков серьезного травмирования детей при падениях с горок и качелей. Во-вторых, на оборудовании не было обязательных информационных табличек с указанием возрастных ограничений и правил эксплуатации. В-третьих, из-за сломанной защитной крышки песочница оказалась открыта для улицы и животных, в результате чего песок в ней был сильно загрязнен и непригоден для детских игр.

По результатам проверки прокуратура Зырянского района внесла официальное представление об устранении выявленных нарушений закона. Требования надзорного ведомства были удовлетворены в полном объеме: объект детской игровой инфраструктуры отремонтирован и приведен в надлежащее, безопасное состояние.

Вопрос безопасности детских площадок находится на особом контроле прокуратуры Томской области. Согласно действующему техническому регламенту Евразийского экономического союза, все игровое оборудование должно регулярно проходить осмотры, а ответственные лица (управляющие компании или муниципалитеты) обязаны своевременно менять изношенные детали, обновлять покрытие и следить за санитарным состоянием зон отдыха. Родителям и активным гражданам рекомендуется сообщать в надзорные органы о любых замеченных дефектах на детских территориях.

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