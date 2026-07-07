Жителя Томского района обвинили в незаконной охоте

Фото: Елена ВАХРУШЕВА. Перейти в Фотобанк КП
В Томском районе в суд направлено уголовное дело о незаконной охоте в окрестностях деревни Чернышевка. Прокуратура Томской области сообщила, что в ноябре 2025 года житель села Моряковский Затон, не имея необходимого разрешения и лицензии, застрелил двух лосей в окрестностях деревни Чернышевка. Более того, животные были добыты в запрещенный для охоты на них период.
Ущерб оценен в 160 тысяч рублей.
Вину в содеянном охотник признал. На автомобиль УАЗ 390945, использовавшийся при охоте, наложен арест в целях возможной конфискации.
На взрослых самцов лосей в Томской области можно охотиться с 1 по 30 сентября.
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