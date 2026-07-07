Томские аграрии заготовили более 58 тысяч тонн кормов

Лидерами по темпам и продуктивности стали Кожевниковский, Томский и Асиновский районы Фото: Александр ЧЕРНЫХ. Перейти в Фотобанк КП

В Томской области полным ходом идет кормозаготовительная кампания. Летний зной ускорил созревание трав, из-за чего сельхозпредприятиям региона пришлось перейти к сенокосу практически сразу после завершения посевной кампании. Об этом сегодня, 7 июля, рассказали в профильном ведомстве.

В целом по региону к активной фазе зеленой жатвы уже подключились 10 районов, общая готовность кормовой базы составляет 17,6%. Первой созрела смесь клевера и тимофеевки для заготовки кормов на 50 га.

«Скошенную массу оставляли на подвяливание, однако другие травы уже успели подсохнуть на корню, поэтому далее приступили к уборке напрямую. Всего на сегодняшний день в хозяйстве кормовые травы убраны на площади 750 га, заготовлено 8 тыс. тонн кормов», — рассказал руководитель одного из хозяйств.

Предприятия региона совокупно заготовили почти 5,2 тыс. тонн сена, 51,8 тыс. тонн сенажа и 1,5 тыс. тонн зерносенажа. В авангарде заготовительного процесса традиционно идут Кожевниковский, Томский и Асиновский районы, демонстрирующие наивысшую продуктивность.

Параллельно с уборкой травяных культур сельхозпроизводители ведут непрерывную и масштабную работу по уходу за будущим урожаем зерновых и технических культур. Защитные мероприятия против сорной растительности (гербицидная обработка) проведены на 137,4 тыс. га, инсектицидная защита от вредителей выполнена на 87,9 тыс. га, а фунгицидные мероприятия против грибковых заболеваний затронули еще 30,4 тыс. га полей.

Кроме того, аграрии уже сейчас заботятся о плодородии почв будущего сезона, завершив обработку паров на площади 12,7 тыс. га. Своевременная заготовка кормов и защита посевов критически важны для обеспечения продовольственной безопасности региона и стабильной работы животноводческих предприятий в предстоящий зимний период.

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