В Томской области «черного лесоруба» осудили за ущерб лесу на 5,9 млн рублей

Суд назначил условный срок, конфисковал бензопилы и взыскал оставшиеся 3,4 млн рублей Фото: Иван ПРОХОРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Суд вынес приговор 39-летнему местному жителю, признанному виновным в незаконной рубке леса. По данным прокуратуры, ущерб, причиненный лесному фонду Томской области, превысил 5,9 млн рублей. О ходе дела сегодня, 7 июля, рассказали в прокуратуре Томской области.

Как установил суд, в феврале и апреле 2025 года мужчина без разрешительных документов 2 раза вырубил деревья хвойных и лиственных пород на территории Парабельского участкового лесничества.

Обвиняемый полностью признал вину и частично возместил причиненный ущерб. Парабельский районный суд назначил ему наказание в виде 2 лет и 9 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Кроме того, по иску прокуратуры с осужденного взыскали оставшуюся сумму ущерба — 3,4 млн рублей.

Также суд удовлетворил требование государственного обвинителя о конфискации в доход государства бензопил, использовавшихся при незаконной рубке. Поскольку валочную машину и трактор мужчина успел продать после совершения преступлений, суд постановил взыскать денежные средства, эквивалентные их стоимости.

Незаконная заготовка древесины наносит колоссальный ущерб экологии и экономике региона, отметили в надзорном ведомстве. Судебная практика показывает, что помимо реальных или условных сроков лишения свободы, нарушители несут серьезную финансовую ответственность: государство взыскивает не только сумму прямого ущерба, но и стоимость конфискованной или проданной техники, использовавшейся для совершения преступления.

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