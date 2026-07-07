Сотрудники Томской авиабазы охраны лесов отмечают профессиональный праздник

Сотрудники и ветераны Томской авиабазы охраны лесов 7 июля отмечают свой профессиональный праздник — 95-летие со дня образования службы.
7 июля 1931 года в небо впервые поднялся самолет По-2 для патрулирования лесных массивов. Первоначально парашютисты-пожарные высаживались у населенных пунктов только для извещения местного населения о лесных пожарах. В 1952 году на смену ПО-2 пришел многоцелевой самолет Ан-2, который и сейчас используют в системе авиационной охраны лесов. В 1957 году лесные пожары начали тушить силами авиационной пожарной службы самостоятельно.
Зона обслуживания Томской авиабазы составляет более 28 миллионов гектаров леса — это 99% от общей площади лесного фонда региона. Как сказано в сообщении областного департамента охраны лесов, каждый пожароопасный сезон сотрудники авиабазы выполняют задачи в непростых условиях — в труднодоступной тайге, при высоких температурах.
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