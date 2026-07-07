Двое мужчин получили ожоги во время пожаров в Томской области

Причины пожаров в жилых домах еще не установлены. Фото: ГУ МЧС России по Томской области

В Томской области за последние сутки потушено 4 пожара, пострадали двое мужчин. По данным регионального управления МЧС, в садовом Товариществе «Сетевик» в деревне Просекино Томского района горел жилой дом с надворными постройками. Травмирован 85-летний мужчина, его отправили в больницу. Пожар на площади 140 квадратных метров ликвидировали 27 огнеборцев МЧС России.

В селе Каргасок обгорела обрешетка крыши жилого дома. 33-летний мужчина получил ожоги. Пожар на площади 60 квадратных метров ликвидировали 7 сотрудников МЧС.

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