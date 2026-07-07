Аварийный дом на улице Нахимова в Томске снесут до конца лета

Здание включили в план сноса до конца лета. Фото носит иллюстративный характер Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Аварийный дом на улице Нахимова, 44 в Томске включили в план сноса на летний период 2026 года. Решение было принято после того, как жители подняли вопрос о состоянии пустующего здания. Глава администрации Кировского района Галина Ахметшина пояснила, что включение здания в планы на демонтаж было выполнено в кратчайшие сроки.

«Это необходимо для обеспечения безопасности людей, ведь пустующие дома могут привлекать подростков и лиц с неустановленным местом жительства», — подчеркнула она.

Проблема расселения и сноса аварийного жилья остается одной из приоритетных для томских властей. Пустующие здания часто становятся очагами пожарной опасности, местами скопления мусора и пристанищем для маргинальных элементов. Снос таких объектов позволяет не только обезопасить соседние жилые дома и прохожих, но и освободить территории для последующего благоустройства или нового строительства.

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