На этой неделе в Томске на площади Ленина начнет работать новая схема движения

Томских автомобилистов ждут перемены Фото: Анна КОВАЛЁВА. Перейти в Фотобанк КП

В Томске на этой неделе вступят в силу новые правила проезда площади Ленина. По информации городских властей, проезд между памятником вождю мирового пролетариата и часовней будет закрыт, транспорт будет двигаться вокруг часовни.

Конфигурацию кольца изменят с помощью дорожной разметки. Ее уже начали наносить в ночь на вторник, 7 июля.

Идея изменения схемы движения на Ленина принадлежит компании «Мостранспроект». Московские специалисты провели исследования и сформировали схему, которая должна улучшить дорожное движение. Новые правила проезда начнут действовать к середине недели, она будут временными. Если водителям станет легче преодолевать территорию площади, то в Томске начнут планировать реконструкцию кольца.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Томской области действуют 16 лесных пожаров

«Вернем деньги за отопление»: Как у томичей могут украсть миллионы из-за «переплаты» за ЖКУ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru