На этой неделе в Томске на площади Ленина начнет работать новая схема движения

Фото: Анна КОВАЛЁВА. Перейти в Фотобанк КП
В Томске на этой неделе вступят в силу новые правила проезда площади Ленина. По информации городских властей, проезд между памятником вождю мирового пролетариата и часовней будет закрыт, транспорт будет двигаться вокруг часовни.
Конфигурацию кольца изменят с помощью дорожной разметки. Ее уже начали наносить в ночь на вторник, 7 июля.
Идея изменения схемы движения на Ленина принадлежит компании «Мостранспроект». Московские специалисты провели исследования и сформировали схему, которая должна улучшить дорожное движение. Новые правила проезда начнут действовать к середине недели, она будут временными. Если водителям станет легче преодолевать территорию площади, то в Томске начнут планировать реконструкцию кольца.
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