Заммэра Томска уходит в отставку по семейным обстоятельствам

Чиновница из Омска покидает томскую мэрию Фото: Анна КОВАЛЁВА. Перейти в Фотобанк КП

В Томске объявлено об отставке заместителя мэра города по экономическому развитию. Сообщается, что Ирина Фрайндт увольняется по семейным обстоятельствам.

Омичка Фрайндт была назначена на должность заместителя мэра Томска по экономическому развитию в апреле 2024 года. До этого трудилась в омских министерствах и городской администрации.

Чуть более двух лет назад в интервью Ирина Фрайндт рассказывала, что предложение о работе в Томске она приняла с радостью, поскольку, с ее точки зрения, это новый опыт и новые вызовы.

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