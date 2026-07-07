Фото: Анна КОВАЛЁВА. Перейти в Фотобанк КП
Переменная облачность, без существенных осадков ожидается в Томске и районах области в среду, 8 июля. Синоптики томского ЦГМС прогнозируют северо-восточный ветер с порывами до 12 метров в секунду.
В области температура воздуха ночью составит +11…+16°C, местами будет прохладнее: +5…+10 градусов. Днем ожидается +19…+24°C, на некоторых территориях воздух прогреется до +29 градусов.
В Томске в ночь на 8 июля температура воздуха составит +13…+15°C. Днем в среду столбики термометров в областном центре поднимутся до +24…+26 градусов.
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