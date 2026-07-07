Православные томичи 7 июля отмечают Рождество Иоанна Крестителя

Главное, что следует сделать верующим в этот день, — посетить храм, исповедоваться и причаститься Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Большой церковный праздник отмечается 7 июля — Рождество Иоанна Предтечи. Церковь вспоминает, как в семье иудейского священника родился будущий пророк, который предсказал пришествие Мессии — Иисуса Христа, а затем крестил его в водах реки Иордан. Рождество Иоанна Предтечи относится к великим праздникам. Накануне них всегда совершается всенощное бдение.

Главное, что следует сделать верующим в этот день, — посетить храм, исповедоваться и причаститься. Во многих церквях проводят молебны с освящением воды, символизирующие миссию Иоанна как крестителя. Иоанну Предтече молятся об укреплении в вере и твердости перед испытаниями; о преодолении зависимостей и пагубных привычек; о даровании детей; о мире в семье и наставлении на праведный путь.

7 июля 2026 года выпадает на вторник и приходится на период Петрова поста. По церковному уставу разрешается рыба, род строгим запретом остаются мясо, молоко, яйца и молочные продукты.

В народном календаре 7 июля отмечается День Ивана Купалы. Церковь отвергает попытки объединить эти праздники, а также некоторые традиции. В частности категорически осуждает гадание.

Иван Купала — древний языческий, а позднее народный праздник восточных славян. Его также называют Купалой, Ивановым днем или Иванщиной. В древности в канун и на Ивана Купалу принято было водить хороводы, гулять по деревне, петь песни, танцевать и разжигать костры. Еще одна традиция — было принято умываться росой, которая считалась целебной, купаться в реках, обливать встречных прохожих водой. Этот ритуал отчасти сохранился и в современной жизни. 7 июля в некоторых городах страны дети и подростки пытаются облить водой прохожих.

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