В Томской области действуют 16 лесных пожаров

С 13 июня введен режим чрезвычайной ситуации на всей территории Томской области Фото: Анатолий ЖДАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

На утро вторника, 7 июля, в томских лесах зафиксировано 16 лесных пожаров. Очаги находятся в Верхнекетском, Колпашевском и Улу-Юльском лесничествах, уточнили в департаменте лесного хозяйства. По состоянию на 7 июля класс пожарной опасности в лесах по условиям погоды — 2,7 (это низкая пожарная опасность).

За прошедшие сутки в Томской области ликвидирован 1 лесной пожар на территории Васюганского лесничества.

Жителям Томской области при обнаружении возгораний или задымлений в лесу следует звонить на круглосуточную горячую линию лесной охраны: 8-800-100-94-00.

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