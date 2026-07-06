Пожары в лесах Томской области летом 2026 года чаще всего возникают из-за гроз

В ликвидации пожаров на территории региона ежедневно участвуют около 600 человек Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

С начала пожароопасного сезона в Томской области ликвидировано 246 лесных пожаров, за последнюю неделю удалось потушить 56 очагов. В департаменте лесного хозяйства уточнили, что самой распространенной причиной пожаров в регионе являются грозы. На втором месте — неосторожное обращение с огнем.

В ликвидации пожаров ежедневно участвуют около 600 человек, включая специалистов из других регионов страны — Новосибирской, Омской, Архангельской, Кировской, Муромской областей, Пермского и Хабаровского краев, Хакасии.

С 13 июня в Томской области установлен режим чрезвычайной ситуации, кроме того, в области действует режим чрезвычайной ситуации межрегионального характера.

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