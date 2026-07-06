В Томске вводятся ежедневные проверки контейнерных площадок с фотофиксацией

Региональный оператор не будет забирать из контейнеров то, что по закону к твердым коммунальным отходам не относится Фото: Анна КОВАЛЁВА. Перейти в Фотобанк КП

В Томске объявлено о новой системе контроля за своевременностью вывоза мусора с контейнерных площадок, расположенных на территории областного центра. По информации городских властей, обращения томичей по поводу мусора будут мониторить круглосуточно, каждый сигнал обещают фиксировать. Мусор возле контейнеров будут убирать силами управляющих компаний или районных администраций.

Кроме того, вводятся ежедневные выездные проверки с фотофиксацией.

Региональный оператор не будет забирать из контейнеров то, что по закону к твердым коммунальным отходам (ТКО) не относится. Это, в том числе, ветки, листва и трава. Такой мусор нужно утилизировать отдельно. Не заберет оператор брошенные строительные отходы — снятую со стен плитку, строительные смеси, а также крупногабаритные предметы: диваны, шкафы, холодильники, ванны. Оператор не обязан вывозить и то, что просто свалено рядом с контейнером. Ответственность за то, чтобы мусор был в баке, а не рядом, лежит на потребителе.

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