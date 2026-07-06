В Томской области призывают родителей устаносить фиксаторы на окна

В группе наибольшего риска находятся дети в возрасте от 1 до 5 лет Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Следователи напоминают, что москитная сетка не выдерживает вес ребенка, а оставленная у окна мебель становится смертельной ловушкой. Ведомство опубликовало 5 главных правил безопасности. В ведомстве подчеркивают, что беспечность взрослых даже на несколько минут может стать причиной непоправимой трагедии.

Следователи призывают всех жителей региона проявить предельную внимательность и принять исчерпывающие меры для предупреждения несчастных случаев.

СК России по Томской области опубликовал 5 ключевых правил безопасности, которые обязаны соблюдать все семьи с маленькими детьми:

Не рассчитывайте на москитную сетку. Она не предназначена для защиты от падений и не способна выдержать вес ребенка. Пластиковые крепления сетки могут сломаться мгновенно при малейшем давлении, создавая у детей ложное чувство опоры.

Исключите свободный доступ к окнам. Категорически запрещено ставить кровати, диваны, стулья и любую другую мебель вблизи оконных проемов. Ребенок не должен иметь возможности забраться на подоконник.

Обеспечьте надежную техническую защиту. Установите на окна специальные блокираторы, фиксаторы или ограничители открывания. Эти недорогие устройства препятствуют самостоятельному доступу детей к открытым проемам.

Не оставляйте детей без присмотра. Даже на непродолжительное время нельзя оставлять малолетних детей в комнате с открытыми окнами или балконами.

Проводите профилактические беседы. Систематически разъясняйте детям правила безопасного поведения в быту и объясняйте смертельную опасность игр на подоконниках.

Статистика Следственного комитета показывает, что большинство трагедий с выпадением детей происходит именно в летние месяцы в жаркую погоду, когда окна в квартирах открыты настежь. В группе наибольшего риска находятся дети в возрасте от 1 до 5 лет, которые в силу любопытства активно исследуют окружающий мир, но еще не способны осознать опасность высоты.

Следователи напоминают, что в случае оставления ребенка в опасности родители и опекуны могут быть привлечены к уголовной ответственности. В ведомстве просят томичей проявлять бдительность не только в отношении собственных детей, но и обращать внимание на соседей, своевременно сообщая в правоохранительные органы о фактах оставления малолетних без присмотра у открытых окон.

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