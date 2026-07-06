В Томской области восстановили подъезд к паромной переправе у Колпашева

Движение по разрушенному паводком участку дороги Томск – Каргала – Колпашево полностью восстановлено Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Колпашевском районе Томской области с 5 июля возобновила работу паромная переправа по короткому маршруту «городская пристань – левый берег». Специалисты Областного ДРСУ восстановили подъездные пути к причалу, которые ранее были разрушены паводковыми водами, сообщает пресс-служба администрации региона.

Из-за сильных паводковых вод был серьезно поврежден участок автодороги Томск – Каргала – Колпашево с 303 по 314 км. Размыв дорожного полотна временно сделал невозможным использование удобного и быстрого пути к переправе, что вынуждало водителей и пассажиров пользоваться более длинными объездными маршрутами.

В настоящее время дорожники полностью восстановили данный участок, и он вновь пригоден для безопасного движения транспорта. Возвращение к использованию «короткого плеча» значительно сокращает время в пути и делает переправу через реку более удобной для жителей и гостей региона.

Паром осуществляет рейсы ежедневно с 04:45 до 23:00. Актуальный график движения и стоимость переправы опубликованы на официальном сайте компании-перевозчика.

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