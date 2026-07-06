В Томске арестован 56-летний мужчина, зарезавший 23-летнего соседа

Конфликт между мужчинами вспыхнул на фоне совместного распития спиртного Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Суд удовлетворил ходатайство следователя и заключил под стражу 56-летнего жителя Томска. Мужчине предъявлено обвинение в убийстве своего 23-летнего соседа. Преступление было совершено в минувшую пятницу во время совместного застолья. Об этом рассказали в СУ СК России по Томской области.

По данным следствия, трагедия разыгралась 3 июля 2026 года в квартире, расположенной на улице ЛПК 2-й поселок. 56-летний хозяин жилья и его 23-летний сосед распивали спиртные напитки. В какой-то момент между мужчинами вспыхнул конфликт, в ходе которого старший из участников застолья схватил нож и нанес молодому человеку несколько ударов. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался.

В настоящее время следователями произведен детальный осмотр места происшествия. Назначен комплекс соответствующих судебных экспертиз, выполняются иные необходимые процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.

Уголовное дело возбуждено следственным отделом по Ленинскому району города Томска СУ СК России по Томской области по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 15 лет.

Криминальная хроника региона регулярно фиксирует подобные трагедии, возникающие на почве внезапных ссор во время алкогольных застолий. Правоохранительные органы и психологи неоднократно предупреждали, что совместное распитие спиртного, особенно при наличии скрытых бытовых конфликтов, часто приводит к потере контроля над эмоциями и тяжким последствиям. В случае признания вины в суде 56-летнему обвиняемому грозит длительное тюремное заключение.

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