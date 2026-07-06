Аферисты выманили у жителя Томского района восемьдесят тысяч рублей

Мошенники объявили: если не продлить договор, сим-карта будет заблокирована, а абонентский номер отдадут новому пользователю Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Двух звонков мошенников оказалось достаточно для того, чтобы заставить жителя Томского района расстаться с крупной суммой денег. По информации регионального УМВД, мужчине по телефону сообщили о необходимости срочно продлить договор с оператором сотовой связи, иначе сим-карта будет заблокирована, а абонентский номер отдадут новому пользователю. Житель района поверил в реальность такого сценария и продиктовал код из смс, как требовали от него телефонные собеседники.

Затем позвонил мошенник №2, назвавший себя сотрудником банка. Он заявил, что от имени мужчины мошенники оформляют кредитный договор. Чтобы обезопасить себя, нужно все имеющиеся деньги перевести на «безопасный счет». Из Томского района жулики получили перевод на сумму более восьмидесяти тысяч рублей. Возраст обманутого в полиции уточнять не стали.

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