Сотрудники таможни пресекли канал контрабанды лесоматериалов из Томской области

За границу РФ было отправлено более 1,6 тысячи кубических метров пиломатериалов хвойных пород. Фото: Кемеровская таможня по Томской области

Кемеровская таможня по Томской области сообщила о выявленном канале контрабанды лесоматериалов из региона в страны ближнего зарубежья. Таможенники во взаимодействии с сотрудниками УФСБ по Томской области установили, что незаконный вывоз древесины организовал томский предприниматель.

Для легализации поставок он указывал в договорах недостоверные сведения о происхождении товара. За границу РФ было отправлено более 1,6 тысячи кубических метров пиломатериалов хвойных пород. Рыночная стоимость партий составляет более 31 миллиона рублей.

Служба Кемеровской таможни по Томской области возбудила уголовное дело по статье «Незаконное перемещение через Государственную границу РФ стратегически важных ресурсов лесоматериалов в крупном размере». Бизнесмену из Томска грозит лишение свободы и штраф в размере до миллиона рублей.

В 2020 году в рамках реформирования системы таможенных органов Томскую таможню присоединили к Кемеровской.

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