Приставы сняли печати с оборудования Асиновского завода МДФ

Судебные приставы сняли печати с производственных площадок. Фото: ФССП России по Томской области

Судебные приставы сняли пломбы и печати с оборудования Асиновского завода МДФ. Предприятие полностью устранило нарушения требований безопасности, выявленные инспекторами Ростехнадзора, и вновь запустило производственные объекты, работа которых ранее была остановлена по решению суда.

Как сообщили в пресс-службе УФССП России по Томской области, весной этого года (в марте и апреле) была приостановлена деятельность 2 объектов Асиновского завода МДФ: «Площадки приема и приготовления смолы» и «Площадки обеспечения термомаслом производства». Данные меры были приняты судом после рассмотрения протоколов Ростехнадзора. Инспекторы выявили на 1 объекте более 20 нарушений, на 2 — 50. В обоих случаях было вынесено административное наказание в виде приостановления деятельности сроком на 90 суток, в течение которого эксплуатация площадок находилась под строгим запретом.

В течение всего периода действия санкций завод активно устранял недочеты, в связи с чем приставы периодически предоставляли сотрудникам доступ к производственным помещениям для проведения ремонтных и наладочных работ. На 2 площадке нарушения удалось ликвидировать аккурат к окончанию 90-дневного срока. На 1 объекте организация не уложилась в отведенное время, поэтому по инициативе надзорного органа должнику был обозначен дополнительный срок, в течение которого он не мог эксплуатировать объект.

В итоге все оборудование было приведено в порядок, о чем Ростехнадзор составил соответствующие акты приемки. Сотрудники отделения судебных приставов по Асиновскому району выехали на объекты и в присутствии представителей должника сняли печати с входных групп и оборудования.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Томичей предупредили об опасности нагретых зажигалок и баллонов

Томское УФАС взяло на особый контроль цены на топливо на АЗС региона

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru